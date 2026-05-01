Pemkot Luncurkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis AI Tangsel One dan HELITA

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) meluncurkan inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) 'Tangsel One' beserta HELITA (Hello Kita Tangsel) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik di Gedung Utama Pemkot Tangsel pada Kamis (30/4).

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan bahwa pelayanan publik berbasis AI di aplikasi WhatsApp (WA) tersebut diluncurkan sebagai komitmen pemerintah dalam mengikuti perkembangan zaman.

"Di tengah perubahan yang begitu cepat, masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih

dekat," kata Benyamin dalam sambutannya.

Menurutnya, pemerintah tidak lagi harus hadir secara fisik, namun bisa melakukan sarana digital yang dapat diakses kapan dan di mana saja oleh masyarakat yang membutuhkan. Nantinya, masyarakat akan dilayani oleh asisten imajiner bernama HELITA.

"Dari semangat itulah Tangsel One lahir sebagai jawaban atas kebutuhan layanan masa kini," katanya.

Benyamin menyebut nama Tangsel One dipilih sebagai bagian dari visi pemerintah menuju globalisasi.

Tangsel One dirancang sebagai sebuah platform layanan terpadu yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan Pemkot Tangsel dalam satu ekosistem digital.

Menurutnya, melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kanal untuk mencari informasi dan mengakses layanan. Dengan sebanyak 441 kanal digital/aplikasi, kata dia, sekarang dijadikan satu melalui Tangsel One.