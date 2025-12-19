Pemkot Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan Bencana dari UEA, Tito Bilang Akan Tetap Dibagikan
jpnn.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi terkait Pemerintah Kota Medan yang mengembalikan bantuan 30 kilogram beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir bandang dan longsor.
Tito menjelaskan bahwa bantuan itu bukan berasal dari Pemerintah UEA, melainkan dari lembaga non-pemerintah Red Crescent atau Bulan Sabit Merah.
Hal itu dikatakan Tito dalam konferensi pers Penanganan Bencana Sumatera di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (18/12).
“Duta Besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami malam tadi bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari pemerintahan United Arab Emirates, tapi dari Red Crescent,” jelas Tito.
Bantuan puluhan ton beras itu tak diterima oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas karena belum ada kejelasan mengenai mekanisme penerimaan bantuan dari negara asing.
“Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah, government to government. Yang belum ada mekanismenya,” kata dia.
Atas kesepakatan, beras itu pun telah diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center yang kemudian tetap akan dibagikan kepada warga yang terdampak bencana.
“Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat,” ujar Eks Kapolri ini. (mcr4/jpnn)
Mendagri Tito Karnavian sebut beras bantuan itu bukan berasal dari Pemerintah UEA, melainkan dari lembaga non-pemerintah Red Crescent atau Bulan Sabit Merah.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Waketum MUI Terkejut Dengar Pemerintah Tolak Bantuan untuk Korban Bencana
- Pelindo Terminal Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
- Dirut & Direksi Bank Mandiri Turun Langsung Pastikan Kesiapan Bantuan Bencana untuk Sumatra
- Kehebatan Indonesia di Kancah Internasional soal Program Beras
- Pemprov Aceh Kirim Surat kepada UNDP & UNICEF, Simak Respons Mendagri Tito
- Bank Mandiri Kembali Menyalurkan Bantuan Bencana di 3 Titik di Sumatera Utara