Pemkot Palembang akan Bangun Tugu Air Mancur Modern di Bundaran Masjid Agung

Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam. Foto: Diskominfo Palembang for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, akan membangun tugu air mancur modern di Bundaran Masjid Agung, yang ditetapkan sebagai titik nol kota.

Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mengatakan bahwa tugu air mancur tersebut akan menjadi wajah baru Kota Palembang.

"Proyek ini harus optimal. Bundaran Masjid Agung sebagai titik nol kota harus menjadi ikon baru yang membanggakan," kata Prima, Selasa (26/8).

Dia menambahkan bahwa tugu ini bukan sekadar hiasan, tetapi identitas Kota Palembang.

"Ke depannya terintegrasi dengan CCTV, keamanan pun akan dijaga oleh Satpol PP," ungkap Prima.

Pembangunan tugu itu diprediksi selesai tiga bulan atau pada Desember 2025.

Saat ini, kata dia, masih menunggu penetapan kontraktor pelaksana. 

"Tender diperkirakan selesai dalam satu bulan, sehingga pengerjaan dapat segera dimulai," ungkap Prima.

