Pemkot Palembang Bagikan 15 Ribu Masker, Imbau Warga Kurangi Aktivitas Luar Ruangan

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, membagikan 15.000 masker secara gratis kepada masyarakat yang melintasi sejumlah persimpangan jalan utama, untuk membantu melindungi warga dari dampak buruk kualitas udara saat beraktivitas di luar ruangan.

Pembagian masker ini merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam. Pembagian masker ini dilakukan secara serentak dengan melibatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

"Kegiatan hari ini dilakukan serentak, instruksi Pak Wali kota dan Pak Wakil Wali kota,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Aprizal Hasyim, Jumat (16/10).

Dia mengatakan pembagian masker menyasar sejumlah titik strategis yang ramai dilalui masyarakat, di antaranya kawasan lampu merah Angkatan 66 dan Jalan Mayjen HM Ryacudu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang. “Kami membagikan masker di setiap persimpangan yang ada di Kota Palembang," tutur Aprizal.

Sebanyak 1.500 masker dibagikan langsung kepada masyarakat, mulai dari pengendara kendaraan bermotor, pejalan kaki, hingga warga yang melintas di lokasi pembagian.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Palembang berharap masyarakat dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi paparan polusi udara.

"Kami juga meminta warga lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak," ujar Aprizal.

Dia mengatakan upaya menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif warga. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan.