Pemkot Palembang Perkuat Kesiagaan Hadapi Kebakaran Lahan, 3 Wilayah jadi Perhatian

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran lahan dengan memetakan wilayah yang dinilai memiliki potensi kejadian cukup tinggi.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan hasil evaluasi menunjukkan terdapat tiga wilayah yang menjadi perhatian, yakni Alang-Alang Lebar, Kertapati, dan Sematang Borang.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemkot Palembang untuk menyiagakan personel serta armada pemadam kebakaran di kawasan yang dianggap rawan.

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"Kami sudah melakukan evaluasi terhadap penanganan kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah," kata Dewa, Selasa (30/9/2026).

Dewa menjelaskan, sekitar 30 armada pemadam kebakaran yang dimiliki Pemkot Palembang akan dibagi berdasarkan zona. Pembagian tersebut dilakukan agar kesiapan armada dapat disesuaikan dengan wilayah yang membutuhkan penanganan.

"Kemarin saya sudah minta dibagi per zona. Saya juga sudah minta SOP-nya dipertegas kembali termasuk armadanya," jelas Dewa.

Selain pembagian armada, penguatan prosedur operasional juga menjadi bagian dari langkah antisipasi Pemkot Palembang dalam menghadapi potensi kebakaran lahan di sejumlah wilayah rawan. (mcr35/jpnn)