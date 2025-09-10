Pemkot Pekanbaru Bakal Sulap Pasar Palapa Jadi Ikon Baru dengan RTH

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru kembali akan melakukan revitalisasi Pasar Palapa di Jalan Durian.

Halaman pasar tradisional tersebut pada tahun ini bakal disulap menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) lengkap dengan fasilitas penunjang.

Hal itu disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat meninjau langsung kondisi Pasar Palapa, Rabu 10 September 2025.

Menurutnya, kehadiran RTH di depan pasar diharapkan mampu meningkatkan kunjungan sekaligus daya beli masyarakat.

“InsyaAllah tahun ini akan dibangun ruang terbuka hijau di depan Pasar Palapa ini,” ujar Agung.

RTH yang direncanakan tidak hanya sekadar taman, tetapi juga akan dilengkapi jogging track dan penataan lanskap agar tampak lebih indah serta nyaman.

Dengan begitu, kata dia, suasana pasar akan lebih menarik bagi warga untuk berbelanja.

Dalam tinjauannya, Agung juga menerima keluhan pedagang terkait sepinya pembeli. Kondisi ini dipengaruhi maraknya pasar kaget di berbagai titik kota yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.