Pemkot Pekanbaru Gelontorkan Rp 200 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur

Pemkot Pekanbaru Gelontorkan Rp 200 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur

Pemkot Pekanbaru Gelontorkan Rp 200 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur
Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru terus memperbaikan sejumlah infrastruktur demi memenuhi pelayanan dasar masyarakat.

Pada tahun 2025 ini, pemkot mengalokasikan anggaran cukup besar mencapai Rp 200 miliar untuk perbaikan infrastruktur.

“Untuk infrastruktur, kami kira cukup banyak dialokasikan oleh bapak wali kota. Hampir sekitar Rp200 miliar untuk jalan-jalan berlubang, penanganan banjir, hingga sekolah-sekolah yang rusak,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Selasa (30/9).

Dia menegaskan besarnya anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kebijakan APBD sekarang ini lebih banyak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Wali Kota Agung juga memberikan perhatian pada bidang pendidikan dengan kembali mengalokasikan bantuan beasiswa di APBD 2025.

“Untuk bantuan beasiswa, bapak wali kota juga sudah menganggarkannya,” jelas Zulhelmi.

Adapun untuk perbaikan infrastruktur jalan, tahun ini tercatat ada 151 ruas jalan yang tersebar di 15 kecamatan menjadi target perbaikan, baik melalui sistem tambal sulam maupun overlay. (mcr36/jpnn)

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Rizki Ganda Marito

