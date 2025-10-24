Pemkot Semarang Dorong Sineas Muda Bangkit Lewat Kegiatan Ini

jpnn.com, SEMARANG - emerintah Kota atau Pemkot Semarang memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas generasi muda melalui kegiatan Workshop dan Mini Lab Lawang Sewu Short Film Festival 2025 yang digelar di Hotel Kotta, pada Kamis (23/10).

Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian menuju Lawang Sewu Short Film Festival yang akan digelar Desember mendatang.

Iswar Aminuddin yang hadir mewakili wali kota Semarang memberikan semangat kepada para peserta yang sebagian besar merupakan pelajar dan komunitas film muda di Kota Semarang.

“Hari ini kami mengawali sebuah kegiatan yang diharapkan mampu menelurkan sineas-sineas muda di Kota Semarang. Kami ingin menciptakan anak-anak muda yang memiliki kreativitas tinggi dan mampu menghadirkan karya yang membanggakan,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya membangun ekosistem kreatif yang kuat di Semarang agar para pelajar dan komunitas film lokal tidak perlu lagi bergantung pada kota lain untuk produksi film.

Iswar menyinggung fenomena bahwa banyak anak muda Semarang yang masih harus menyewa fasilitas produksi di luar daerah, seperti Yogyakarta.

“Anak-anak Semarang kalau mau bikin film, seringnya masih nyewa di Jogja. Padahal Semarang punya potensi besar. Lewat kegiatan seperti ini, kita ingin membangun keyakinan bahwa Semarang juga bisa jadi rumah bagi karya-karya film berkualitas,” tegasnya.

Iswar menyoroti pentingnya kreativitas sebagai kunci kemajuan seni dan industri kreatif.