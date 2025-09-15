Pemkot Surabaya Menggenjot Normalisasi Sungai Kalianak dengan Pembersihan Sampah

jpnn.com - SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menggenjot normalisasi Sungai Kalianak.

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya menggelar kerja bakti massal di STA 0+000 sisi timur sungai, Minggu (14/9).

Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya Dwi Hargianto mengatakan kegiatan ini difokuskan pada pengangkatan sampah, kayu dan bambu yang menumpuk di sepanjang aliran.

“Kami melakukan penyisiran sejak pagi, tidak hanya mengangkat sampah rumah tangga, tetapi juga material kayu bekas yang bisa menghambat aliran air,” ujarnya, Minggu (14/9).

Dwi menambahkan pembersihan ini melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menurunkan armada dump truck.

Dishub Kota Surabaya membantu rekayasa lalu lintas, sementara perangkat wilayah turut menggerakkan warga.

“Sinergi lintas instansi ini penting, karena beban pekerjaan cukup besar dan butuh dukungan semua pihak,” ungkapnya.