Pemkot Surabaya Siapkan Belasan Ribu Agen Pendamping untuk Sukseskan Perlinsos Digital
jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya melibatkan camat, lurah, ketua RT, ketua RW, kepala OPD, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila untuk menyukseskan program Perlinsos Digital.
Mereka akan berperan sebagai pendamping dalam proses pendaftaran aplikasi.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya Eddy Christijanto, total ada 12.741 agen yang telah disiapkan.
“Sesuai arahan pemerintah pusat, para agen ditargetkan mendaftarkan seluruh Kepala Keluarga (KK) di wilayahnya, dengan prioritas utama pada warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5,” ujar Eddy, Jumat (19/6).
Mengingat ketatnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, para agen nantinya hanya dapat melihat jumlah total warga, yang berhasil mereka daftarkan pada dasbor aplikasi, tanpa bisa melihat detail identitas personal secara rinci.
Selain itu, jika dalam proses pemindaian biometrik sistem menyatakan seorang warga tidak layak menerima bantuan, namun kondisi riil di lapangan menunjukkan sebaliknya, sistem menyediakan fitur sanggah.
“Melalui proses sanggah ini, warga dapat melampirkan data pendukung untuk diverifikasi ulang,” imbuh Eddy.
Eddy berharap, pendaftaran masyarakat berbasis Kampung Pancasila ini sudah berjalan penuh pada hari Senin (22/6) dan selesai pada Selasa (7/7).
Pemkot Surabaya menyiapkan 12.741 agen pendamping untuk menyukseskan pendaftaran Perlinsos Digital. Pendataan warga ditargetkan tuntas pada awal Juli 2026
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