Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Strategis Raih Predikat Kota Gastronomi

jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya berupaya memperkuat peran sebagai pusat ekonomi kreatif. Langkah tersebut dipaparkan lewat dialog kreatif bertema Surabaya dalam Kartografi Kreatif: Dari Lintasan Dagang ke Ruang Identitas.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (4/12) itu digelar di Theater Lantai 9, UC Tower, Universitas Ciputra Kota Surabaya.

Sejumlah tokoh hadir sebagai pembicara, antara lain Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Igak Satrya Wibawa, Kepala Bappeda Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad, anggota Komite Eksekutif Indonesia Creative City Network dan Global Creative Economy Council Dwinita Larasati, serta pakar kreativitas dan inovasi dari Universitas Ciputra, Prof. Dennis Cheek.

Mereka membahas bagaimana warisan budaya, sejarah panjang perdagangan, dan kreativitas warga dapat menjadi kekuatan identitas Surabaya di tingkat global.

Kepala Bappeda Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan Kota Surabaya bergerak menuju posisi sebagai kota dunia yang berpengaruh secara ekonomi, politik, dan budaya, serta berperan sebagai simpul penting dalam arus global.

Mantan Kadishub Kota Surabaya tersebut menilai ekonomi kreatif bukan sekadar sektor baru, melainkan instrumen strategis untuk memecahkan persoalan kota sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemkot Surabaya mendorong ekosistem ekonomi kreatif yang kuat agar mampu menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga identitas kota sebagai pusat kreativitas nasional,” ujar Irvan.

Menurutnya, potensi gastronomi, menjadi salah satu kekuatan utama Kota Surabaya yang kaya akan keragaman kuliner yang lahir dari pertemuan berbagai budaya, dari lontong balap, rujak cingur, hingga pecel semanggi, serta kuliner akulturasi seperti lontong mi dan bakso.