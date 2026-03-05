Pemkot Tangerang Gandeng InJourney Airports & Jasa Marga Garap Simpang Susun Kunciran

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang mengusung visi untuk menjadikan Kota Tangerang sebagai kota bisnis maju dan berkelanjutan berbasis konsep aerotropolis.

Hal itu diwujudkan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Bandara Internasional Soekarno Hatta dan PT Jasa Marga Persero Tbk beserta anak perusahaannya.

Nota kesepahaman tersebut berisi tentang kerja sama pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan khususnya di wilayah sekitar Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan hadirnya pembukaan akses jalan tol yang menghubungkan antara Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan melalui wilayah Alam Sutera.

Baca Juga: 2 Orang Ini Berani Edarkan Narkoba di Lapas Tangerang

Modifikasi Simpang Susun Kunciran ini terintegrasi dari bandara ke Tangerang termasuk konektivitas Tol Sedyatmo dan Tol Tangerang - Merak

Kehadiran kedua ruas tol ini diproyeksikan berkontribusi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Tangerang, Tangerang Selatan dan sekitarnya, termasuk kawasan Alam Sutera yang menjadi titik penghubung antara Tangerang, Tangerang Selatan dari Soetta maupun akses ke Tol Jkt-Merak.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menyatakan bahwa melalui kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan integrasi layanan baik dari segi kemudahan akses transportasi.

"Kemudian pembukaan lapangan kerja baru, penataan kawasan, keamanan serta kenyamanan bagi para pengguna jasa bandara," ujar dia dalam siaran persnya, Kamis (5/3).

Pemkot Tangerang berharap ke depannya tata kelola transportasi dan lingkungan di wilayah Kota Tangerang dapat makin terintegrasi sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di segala aspek dengan pembukaan jalur alternatif baru menuju andara maupun Merak yang memudahkan masyarakat.