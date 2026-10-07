Pemkot Tangerang Wisuda 405 Lansia Angkatan Kedua, Dorong Peran Aktif Merawat Kota

jpnn.com, TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) menggelar Wisuda Sekolah Lansia Angkatan Kedua Tahun 2026.

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) resmi mewisuda 405 siswa Sekolah Lansia Angkatan Kedua Tahun 2026 sebagai wujud komitmen merangkul seluruh elemen masyarakat.

Sebanyak 405 lansia yang dinyatakan lulus tersebut terdiri dari 390 siswa yang menempuh program reguler serta 15 siswa yang menempuh pendidikan melalui jalur mandiri.

Keberadaan sekolah khusus ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas hidup warga senior.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyampaikan bahwa keberadaan Sekolah Lansia ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemkot Tangerang untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kota yang inklusif.

"Kota ini adalah rumah kita yang perlu kita jaga dan rawat. Lansia memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Melalui Sekolah Lansia, pengalaman tersebut terus dikembangkan agar dapat ditularkan kepada generasi muda, mulai dari membina diri sendiri, keluarga hingga lingkungan," ungkap Sachrudin.

Melalui program ini, para lansia dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan praktis agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif (SMART). Pemkot Tangerang berharap para lulusan angkatan kedua ini mampu menjadi motor penggerak kebaikan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Di tempat sama, Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Tihar Sopian menjelaskan, program ini merupakan bagian dari pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang tersebar di 13 kecamatan se-Kota Tangerang. Masing-masing kecamatan memiliki satu sekolah dengan kuota 30 siswa.