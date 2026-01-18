Pemkot Tangsel Beri Sanksi Fisik & Administratif Bagi yang Buang Sampah Sembarangan
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui tim Gakkumdu mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan pembuangan sampah liar, seperti Pasar Jombang dan Cimanggis hingga Jalan Layang Ciputat.
Langkah ini diambil seiring dengan penetapan status darurat sampah dan target ambisius pemangkasan volume residu ke tempat pemrosesan akhir.
Kepala Dinas Kominfo Tangsel TB Asep Nurdin menyampaikan pengawasan titik rawan pembuangan sampah liar menjadi perintah Wali Kota Benyamin Davnie.
"Pak Wali Kota menegaskan bahwa operasional Gakkumdu itu bentuk komitmen pemerintah," kata Asep.
Pemkot Tangsel, kata dia, menyiapkan edukasi dan sanksi administratif terhadap para pelaku pembuang sampah liar.
"Jika kedapatan melanggar berulang kali, tidak menutup kemungkinan pengenaan denda administratif sesuai ketentuan Perda Ketertiban Umum akan diberlakukan secara maksimal," ucap Asep.
Laporan harian Posko Gakkumdu periode 15-16 Januari 2026 menyatakan ada 27 kasus pelanggaran dalam satu sif operasional di Pasar Jombang.
Kemudian, data di pos Ciputat dan Pasar Cimanggis menunjukkan bahwa pada Jumat (16/1) masih banyak warga yang tidak membawa identitas (KTP) terjaring membuang sampah.
Kepala Dinas Kominfo Tangsel TB Asep Nurdin menyampaikan pengawasan titik rawan pembuangan sampah menjadi perintah Wali Kota Benyamin Davnie.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Insinerator Mini, Walkot Bandung Tegas Ikut Larangan Menteri LH
- Buang Sampah Sembarangan di Tangsel, 48 Warga Dapat Sanksi
- Menteri LH Beri Peringatan Keras, Pengelola Pasar Caringin Tak Merasa Salah soal Sampah
- Menteri LH Tegas Larang Insinerator Mini, tetapi Bandung Masih Menggunakan
- Menteri LH Minta Wako Bandung Pidanakan yang Tak Becus Kelola Sampah Mandiri
- Pemkot Tangsel Pastikan Kerja Sama Pihak Ketiga Fokus di Pengolahan Sampah, Bukan Pembuangan