Pemkot Tangsel & GPS Latih Pemuda Masjid Terampil Coding hingga Konten Digital

jpnn.com, JAKARTA - Pemkot Tangsel membekali pemuda masjid dengan keterampilan coding dan produksi konten digital untuk meningkatkan daya saing generasi muda di era teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan berkolaborasi dengan Gerakan Pejuang Subuh (GPS) menggelar pelatihan keterampilan digital bagi pemuda masjid di kawasan Pamulang.

Program tersebut dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan yang digelar di sejumlah masjid.

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Kepala Diskominfo Tangsel Tb. Asep Nurdin mengatakan pelatihan ini bertujuan mendorong generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif.

“Pelatihan ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemuda masjid agar tak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan karya dan inovasi,” kata Asep dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (24/10).

Dia menjelaskan materi pelatihan mencakup pemrograman komputer atau coding serta pembuatan konten digital.

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Menurut Asep, keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan potensi diri sekaligus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui pelatihan coding dan konten digital, peserta dibekali keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi diri hingga menyebarkan informasi positif di ruang digital,” ujarnya.