Pemkot Tangsel Ingin Rumah Ibadah Jadi Titik Lahirnya Umat Berdaya Saing Global

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dengan menggandeng Gerakan Pejuang Subuh (GPS) menggagas program digitalisasi masjid dan mendirikan pusat inovasi teknologi untuk kalangan muda.

Kepala Dinas Kominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menyebut program itu dibuat sebagai langkah strategis menjawab tantangan disrupsi era modern.

Asep menyebut sebagai langkah konkrit, Pemkot dan GPS menggelar acara bertema 'Digitalisasi Masjid untuk Tangsel Religius' yang dipusatkan di Masjid Al-Kautsar Villa Dago, Pamulang, Sabtu (15/8).

"Rangkaian kegiatan akbar ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026, bertepatan dengan 2 Rabiul Awwal 1448 Hijriah," ujar dia kepada awak media dikutip Sabtu ini.

Menurutnya, inisiatif membuat acara ini lahir di tengah perdebatan panjang mengenai relevansi institusi keagamaan di tengah laju modernitas.

Namun, kata dia, penguatan literasi digital bagi santri dan remaja masjid bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi krusial di tengah gelombang informasi yang kerap dibayangi hoaks dan polarisasi digital.

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Asep berharap rumah ibadah menjadi tempat lahirnya komunitas berdaya saing global melalui penguasaan keterampilan teknis tingkat lanjut seperti pemrograman (coding), penciptaan konten kreatif bernilai edukasi (content creation), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

"Rumah ibadah diharapkan mampu menjadi titik nol lahirnya ekosistem ekonomi umat berbasis komunitas yang tangguh dan berdaya saing global,” kata Asep.