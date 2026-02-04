menu
Pemkot Tangsel Ingin Sekolah Penuhi Standar Keamanan & Kenyamanan
Ilustrasi pendidikan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menjadikan sektor pendidikan sebagai mesin penggerak utama pembangunan daerah.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tangsel mencapai 11,86 tahun, melampaui capaian wilayah lain di provinsi yang sama.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Tangsel Tubagus Asep Nurdin menyebut wali kota memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi warga.

"Bapak Wali Kota berkomitmen memastikan bahwa setiap anak di Tangsel memiliki akses pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan," ujar dia seperti dikutip Rabu (4/2).

Asep menuturkan Pemkot Tangsel sesuai instruksi Wali Kota tengah melaksanakan percepatan revitalisasi bangunan sekolah. 

Menurut dia, Benyamin menginstruksikan agar seluruh gedung SD dan SMP negeri di Tangsel memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi.

Asep menuturkan pembangunan tidak hanya menyentuh aspek estetika, tetapi juga mencakup kelengkapan fasilitas penunjang.

“Bagi Pak Wali Kota, sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang bermartabat. Kualitas fisik bangunan di Tangsel terus kami tingkatkan agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” tambah Asep.

