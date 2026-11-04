Pemkot Tangsel: Kritik Adalah Energi Positif untuk Menjaga Akuntabilitas Birokrasi

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Riuh aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Jalan Maruga Raya, Ciputat, Senin (2/11), tak menyisakan ketegangan.

Pemerintah Kota Tangsel justru menyambut gerak langkah anak-anak muda itu dengan lapang dada.

Bagi Pemkot Tangsel, riak gelombang kritik terkait dinamika jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) bukanlah ancaman, melainkan suntikan energi positif untuk terus menjaga benteng akuntabilitas birokrasi.

Kepala Diskominfo Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin, menegaskan bahwa kontrol sosial dari mahasiswa adalah bagian penting dalam memelihara napas demokrasi lokal.

"Aspirasi dan kritik yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Pemkot Tangsel tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan publik," tutur Asep di Tangerang Selatan, Selasa (3/11).

Menanggapi sorotan tajam seputar isu administratif posisi Sekda, Asep memastikan seluruh tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkot Tangsel berjalan tegak lurus di atas koridor hukum dan regulasi nasional.

Tak ingin kabar simpang siur bergulir makin liar di ruang publik, Pemkot Tangsel langsung membuka pintu rapat-rapat untuk duduk bersama.

Perwakilan mahasiswa diundang berdiskusi terbuka membedah aturan secara akurat bersama tim hukum dan BKPSDM.