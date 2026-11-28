jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memilih merespons terbuka gelombang unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa dari GMNI dan PMII, beberapa waktu lalu.

Alih-alih menganggapnya sebagai tekanan semata, suara kritis itu justru dipandang sebagai pengingat keras agar roda birokrasi tidak berjalan di tempat.

Dalam aksi tersebut, GMNI membawa 18 poin tuntutan, sementara PMII menyuarakan 6 tuntutan.

Meski berbeda jumlah, keduanya menyasar persoalan mendasar yang dirasakan warga sehari-hari: mulai dari kualitas pelayanan publik, tata ruang, hingga transparansi anggaran.

Kepala Diskominfo Kota Tangerang Selatan TB Asep Nurdin menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menutup telinga.

Menurut dia, kegelisahan mahasiswa di lapangan justru menjadi cermin yang jujur untuk melihat celah kinerja pemerintah yang belum maksimal.

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"Kritik dan tuntutan mahasiswa itu ibarat tambahan energi bagi Pemkot Tangsel untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta menentukan kebijakan-kebijakan yang positif dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (28/11).

Dia mengakui dari balik meja birokrasi, tidak semua persoalan lapangan bisa terbaca dengan cepat.