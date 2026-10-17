Pemkot Tangsel Minta Perombakan Total WTP Serpong Lagoon

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Gelombang muntaber yang mendadak menyerang warga Perumahan Serpong Lagoon, Kelurahan Keranggan, akhirnya membentur titik terang yang menyakitkan.

Pasokan air bersih yang selama ini mengalir ke rumah-rumah warga dipastikan tercemar bakteri Escherichia coli (E. coli).

Hasil uji laboratorium kesehatan daerah benar-benar bikin mengelus dada.

Bakteri penyebab gangguan pencernaan akut itu ditemukan di mana-mana. Di reservoir Water Treatment Plant (WTP) pengelola, angka kontaminasinya berada di angka 14.

Masuk ke jaringan rumah warga yang memakai filter, angkanya melonjak jadi 660.

Lebih parah lagi, sampel air dari rumah warga tanpa filter menembus angka 956—jauh melompati batas aman mana pun.

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Tak mau keselamatan warga terus dipertaruhkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengambil tindakan drastis.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, mendatangi langsung lokasi perumahan pada Kamis (15/10/2026) dan mendesak perombakan total seluruh sistem pengolahan air setempat.