Penghujan Tiba, Pemkot Tangsel Perkuat Mitigasi Banjir & Mewaspadai Penyakit Musiman
jpnn.com, TANGSEL - Intensitas hujan yang kian meninggi di Tangerang Selatan (Tangsel) mulai memicu kewaspadaan ekstra.
Pemerintah Kota Tangsel puni bergerak cepat memperkuat mitigasi banjir, sekaligus mengantisipasi lonjakan penyakit musiman yang kerap mengintai warga saat musim penghujan tiba.
Langkah itu diambil bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan upaya nyata menjaga keselamatan dan kenyamanan warga.
Pemkot Tangsel pun menerjunkan seluruh perangkat daerah, mulai dari dinas teknis pengairan hingga jajaran kesehatan, untuk bersiaga penuh di lapangan.
Kepala Diskominfo Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin, mengungkapkan bahwa Wali Kota Benyamin Davnie telah menginstruksikan jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan untuk tidak lengah menghadapi cuaca ekstrem.
"Seluruh jajaran diminta memastikan posko siaga banjir, pompa mobile, hingga pembersihan saluran air berjalan rutin agar aliran drainase tidak tersumbat sampah," ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (28/11).
Meski pemerintah telah menyiagakan petugas, kewaspadaan dari dalam rumah tetap menjadi kunci utama.
Bagi warga yang tinggal di kawasan langganan banjir atau luapan air, Asep mengingatkan agar tidak panik.
Pemerintah Kota Tangsel kini bergerak cepat memperkuat mitigasi banjir, sekaligus mengantisipasi lonjakan penyakit musiman yang mengintai warga saat musim hujan
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