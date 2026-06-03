menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemkot Tangsel: PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak di Era Digital

Pemkot Tangsel: PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak di Era Digital

Pemkot Tangsel: PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak di Era Digital
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Orang tua dinilai lebih efektif lindungi anak di ruang digital dibanding sekadar fitur blokir. Ilustrasi. Foto: PP TUNAS

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Kadiskominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menyebut PP TUNAS menjadi kebijakan strategis mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

"PP TUNAS menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan anak di era digital," kata Asep melalui keterangan persnya, Rabu (3/6).

Baca Juga:

Untuk diketahui, PP TUNAS mengatur tata kelola sistem elektronik guna melindungi anak dari berbagai risiko digital.

Risiko tersebut mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber (cyberbullying), eksploitasi data pribadi, penipuan digital, hingga kecanduan internet.

Menurut Asep, PP TUNAS juga menegaskan tanggung jawab lintas sektor, mulai dari pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, sekolah, masyarakat, hingga keluarga.

Baca Juga:

"Namun, keberhasilan implementasinya membutuhkan keterlibatan semua pihak," katanya.

Asep berharap semua elemen bangsa bisa memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

Kadiskominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menilai PP TUNAS menjadi kebijakan strategis mewujudkan ruang digital aman untuk anak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI