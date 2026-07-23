Pemkot Tangsel Salurkan 50 Ribu Air Bersih ke Daerah Terdampak Kemarau
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyalurkan 50 ribu liter air bersih ke beberapa daerah yang mengalami kekeringan.
Seperti diketahui, imbas musim kemarau terjadi penyusutan debit air sumur.
Kadiskominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin mengungkapkan tercatat 147 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di tujuh Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Keranggan terdampak kemarau dan telah ditindaklanjuti dengan penyaluran air bersih.
“Sebanyak 147 KK di tujuh RT di Kelurahan Keranggan sekarang terdampak kekeringan. Sampai kemarin Pemkot Tangsel sudah menyalurkan kurang lebih 50.000 liter air bersih,” ujar TB Asep Nurdin saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).
Dia mengatakan Pemkot Tangsel siap menambah pasokan dan frekuensi distribusi air bersih armada tangki bagi warga terdampak kemarau.
Terlebih lagi, kata dia, ketika dinamika kebutuhan warga di lapangan terus meningkat sepanjang musim kemarau.
“Kalau diperlukan, distribusi air bersih akan kami tambah,” tegasnya.
Asep mengatakan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat tidak hanya sebatas penyaluran bantuan fisik, melainkan kepastian kanal komunikasi dan koordinasi secara responsif.
Pemkot Tangsel menyalurkan 50.000 liter air bersih ke beberapa daerah yang mengalami kekeringan imbas musim kemarau.
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