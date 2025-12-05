Pemkot Yogyakarta Pindahkan 500 Ton Sampah ke Piyungan, Cegah Tumpukan saat Akhir Tahun

menu
Tumpukan sampah di TPS Tamansari, Kota Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah kota Yogyakarta akan mengerahkan 500 armada angkut untuk membawa ratusan ton timbunan sampah ke TPST Piyungan. 

Upaya ini sebagai bentuk antisipasi lonjakan sampah yang sering terjadi saat libur Natal dan tahun baru. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan langkah cepat harus diambil agar tidak terjadi penumpukan sampah.

“Satu truk kapasitasnya sekitar 5 ton. Dengan skema dua kali angkut per hari, target 500 ton bisa terkejar," kata Rajwan, Jumat (5/12).

 Ia menyebut Pemkot Yogyakarta memiliki 40 truk yang siap mengangkut timbulan sampah di depo-depo.

 "Pemkot memiliki sekitar 40 truk, sisanya disewa menggunakan anggaran yang tersedia,” ujarnya. 

 Dia berharap percepatan pengosongan di depo sampah bisa memberikan kenyamanan di masa libur panjang akhir tahun nanti.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan penanganan sampah di momen libur Natal dan tahun baru menjadi perhatian utama pihaknya. 

Pemkot Yogyakarta bergerak cepat mencegah penumpukan sampah memasuki libur panjang akhir tahun.

