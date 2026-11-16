Pemotor Terseret Banjir di Simpang Empat Sumbar Ditemukan Meninggal

jpnn.com - SIMPANG EMPAT - Seorang pengendara sepeda motor Taufik Anwar (62) yang terseret banjir di gorong-gorong jalan nasional Simpang Empat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh Tim Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Kepala BPBD Pasaman Barat Zulkarnain mengatakan korban ditemukan pada Minggu (15/11) sekitar pukul 20.35 WIB dalam keadaan meninggal dunia. “Saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat," kata Zulkarnain di Simpang Empat, Minggu (15/11) malam.

Dia menjelaskan bahwa korban yang merupakan warga Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo terjatuh saat mengendarai sepeda motornya di jalan nasional Simpang Empat, dekat warung Martabak Kubang arah simpang Kantor Bupati Pasaman Barat.

Baca Juga: 2 Pemotor Tewas Setelah Tertimpa Pohon Tumbang di Jalan Pandanaran Semarang

"Korban terjatuh pada Minggu sore dan tim gabungan langsung melakukan pencarian. Namun karena debet air tinggi maka pencarian sedikit terkendala," katanya.

Dia menyebutkan bahwa dari data sementara sekitar 16 rumah dan toko juga tergenang air dengan kedalaman yang bervariasi dan juga mengganggu arus transportasi di jalan nasional itu.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pasaman Novi Yurandi menambahkan pencarian terhadap korban dilakukan delapan personel BPBD, pos pencarian dan pertolongan Pasaman dua orang, dari Polri 15 orang, TNI lima orang, dan dibantu oleh masyarakat sekitar 50 orang. Dia menegaskan pencarian juga menggunakan sejumlah peralatan.

“Terima kasih atas bantuan masyarakat yang ikut serta mencari korban," katanya. (antara/jpnn)