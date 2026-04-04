Pemotor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang saat Berteduh

jpnn.com - Seorang pengendara sepeda motor bernama Nazmudin (44), warga Kecamatan Cibeber, tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cugenang-Cianjur, saat berteduh karena hujan deras, Jumat (3/4/2026).

Kasatlantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan korban sengaja berhenti karena hujan deras disertai angin kencang, di kios yang berada di pinggir pohon berdiameter 2,5 meter yang tumbang.

Korban tertimpa dahan pohon berukuran besar sehingga petugas gabungan terdiri dari TNI/Polri, BPBD Cianjur, Damkar Cianjur, PMI Cianjur dan relawan, membutuhkan waktu satu jam untuk mengevakuasi jasad korban.

"Kejadian sangat cepat sehingga korban tidak dapat menghindar, akibatnya korban tewas tertimpa dahan pohon berukuran besar yang tiba-tiba tumbang, saat itu korban sedang berteduh sebelum melanjutkan perjalanan," katanya.

Jasad korban sempat dibawa ke RSUD Sayang Cianjur guna visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Bahkan pihaknya sudah meminta keterangan saksi di sekitar lokasi yang sempat berteduh di lokasi yang tidak terlalu jauh.

Selang beberapa saat berteduh di kios di Kampung Cangklek, Desa Sukamanah, hujan deras disertai angin kencang terus melanda sehingga menyebabkan pohon besar yang terletak di sampingnya tumbang dan langsung menimpa korban beserta sepeda motor bernopol F 3261 ZF miliknya.

"Korban bersama sepeda motornya tertimpa pohon setinggi 15 meter dengan berdiameter 2,5 meter, saksi yang melihat sempat melakukan pertolongan dengan alat seadanya namun tidak membuahkan hasil," katanya.

Setelah petugas gabungan datang dan melakukan evakuasi menggunakan alat bermesin, akhirnya tubuh korban dapat di angka dari bawah pohon yang tumbang dan langsung dibawa ke rumah sakit guna memastikan kondisinya.