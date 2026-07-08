Pemprov DKI Bakal Perbanyak Shelter Ojol di Mal hingga Stasiun

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan Pemprov bakal memperbanyak shelter pengemudi ojek daring di berbagai titik di ibu kota.

Menurut dia, seluruh tempat usaha hingga terminal bus yang dikelola Pemprov DKI Jakarta telah diinstruksikan menyediakan fasilitas serupa, termasuk Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Hal itu dikatakan saat peresmian Shelter Grab Indonesia Thamrin–Bundaran HI di Wisma Kosgoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

"Untuk titik shelter akan kami perbanyak. Kami sudah berkomitmen dengan asosiasi properti, pelaku usaha, dan pengelola mal untuk menentukan lokasi yang akan dibangun shelter,” kata Budi di lokasi.

Selain itu, Dishub DKI Jakarta juga akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia untuk menata kawasan stasiun, dengan Stasiun Palmerah menjadi prioritas pembangunan shelter berikutnya.

“Dan kami saat ini sedang mencocokkan data, nanti per wilayah akan kami temukan antara aplikator dan juga para pemilik gedung,” kata dia.

Adapun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Shelter Grab Indonesia Thamrin–Bundaran HI di Wisma Kosgoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Fasilitas itu disebut untuk memperkuat integrasi transportasi publik sekaligus mengurangi kemacetan akibat aktivitas antarjemput ojek daring yang selama ini kerap memakan badan jalan.