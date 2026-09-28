Pemprov DKI Bersiap Mengocok Ulang Aturan Ganjil Genap, Pramono Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aturan ganjil genap di Jakarta yang sudah berumur satu dekade kini memasuki babak baru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bersiap mengocok ulang kebijakan saban hari kerja ini agar tak sekadar jadi rutinitas tanpa hasil yang jelas.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya ingin setiap kebijakan yang keluar benar-benar dirasakan gunanya oleh warga, bukan cuma manis di atas kertas atau formalitas belaka.

"Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat," ujar Pramono usai meninjau pengerukan Kali Kebon Melati, Jakarta Pusat, Senin (28/9).

Langkah evaluasi ini kian serius setelah Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengumpulkan berbagai masukan dari masyarakat dan pelaku usaha.

Kebijakan yang sudah berusia sepuluh tahun ini dinilai perlu penyesuaian dengan kondisi Jakarta saat ini—mulai dari denyut ekonomi, kualitas udara, hingga jenis kendaraan yang makin beragam.

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Salah satu desakan kuat datang dari para pelaku usaha yang berharap aturan pembatasan kendaraan bisa sedikit dilonggarkan agar roda ekonomi berputar lebih fleksibel.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengamini bahwa aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tak bisa diubah tergesa-gesa.