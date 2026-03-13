menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Pemprov DKI Buka Transjakarta Rute Blok M-Bandara Soetta, Tarif Rp 3.500

Pemprov DKI Buka Transjakarta Rute Blok M-Bandara Soetta, Tarif Rp 3.500

Pemprov DKI Buka Transjakarta Rute Blok M-Bandara Soetta, Tarif Rp 3.500
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Armada Bus TransJakarta. Foto Ilustrasi: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan layanan Transjabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2).

Pramono mengatakan bahwa rute baru itu untuk menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi sekaligus terjangkau bagi masyarakat termasuk untuk ke bandara.

“Selama ini sekitar 70 hingga 80 persen masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju bandara. Padahal, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai lebih dari 54,9 juta orang per tahun,” ujar Pramono, pada Kamis (12/3).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, rute SH2 menghubungkan kawasan Blok M sebagai area Transit Oriented Development (TOD) secara langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta melalui layanan direct service.

Kehadiran rute tersebut memberikan alternatif baru bagi masyarakat yang ingin menuju bandara dari pusat kegiatan di Jakarta Selatan tanpa harus berganti moda transportasi.

“Selama tiga bulan ke depan, terutama dalam rangka menyambut Idulfitri, tarif tetap ditetapkan Rp 3.500,” kata dia.

Baca Juga:

Setelah tiga bulan, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi karena beban operasional dan subsidi yang harus ditanggung cukup besar.

“Setelah masa evaluasi, tarif akan disesuaikan pada kisaran Rp 10.000 hingga Rp 15.000,” jelasnya.

Setelah tiga bulan, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi karena beban operasional dan subsidi yang harus ditanggung cukup besar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI