Pemprov DKI dan Bank Jakarta Raih Penghargaan pada Cita Loka Fest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank Jakarta meraih penghargaan dalam ajang Cita Loka Fest 2026 pada Selasa (24/6) lalu.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai inovasi dan kontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi melalui transformasi digital.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar berkat inovasi Jakarta Smart City.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jakarta tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, Jakarta kalau ingin maju, aman, dan nyaman, maka yang paling utama selain membangun infrastrukturnya adalah mendengar apa yang menjadi keinginan warganya,” ujar Pramono.

“Jadi, membangun bukan semata-mata membangun fisiknya," lanjutnya.

Sementara itu, Bank Jakarta memperoleh penghargaan Anugerah Badan Usaha Penggerak Keberdayaan Digitalisasi UMKM sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mendukung pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur serta berbagai inisiatif digital yang berkelanjutan.

Penghargaan tersebut mencerminkan peran aktif Bank Jakarta dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha.