Pemprov DKI Jadwalkan Pemadaman Lampu Serentak demi Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Pemprov DKI Jadwalkan Pemadaman Lampu Serentak demi Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Arsip Foto - Suasana kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) saat Earth Hour di Jakarta, Sabtu (23/3/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan aksi pemadaman lampu secara serentak sebanyak tiga kali sepanjang 2026.

Pemadaman ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kampanye lingkungan global dan pengurangan emisi karbon di ibu kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Dudi Gardesi Sadikin menjelaskan bahwa aksi ini akan dilakukan pada tiga momentum besar, yakni pada 25 April 2026 dalam rangka Hari Bumi, 13 Juni 2026 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, dan 26 September 2026 dalam rangka Hari Ozon Sedunia.

“Kegiatan pemadaman lampu bertujuan mendorong penghematan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi Sadikin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Kegiatan yang berlangsung pada pukul 20.30-21.30 WIB itu juga dilakukan dalam rangka aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon, sekaligus implementasi Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu.

Dudi mengatakan mekanisme pelaksanaan kegiatan pemadaman lampu dilakukan secara partisipatif oleh pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan, fasilitas, serta penerangan, sesuai kewenangan masing-masing.

Lokasi pemadaman lampu, sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 mencakup seluruh bangunan/gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. 

Pemadaman juga dilakukan di jalan protokol dan jalan arteri di lima wilayah kota administrasi, antara lain:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan aksi pemadaman lampu secara serentak sebanyak tiga kali sepanjang 2026.

