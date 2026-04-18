Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Lebih Rp 200 M untuk Progam Sekolah Swasta Gratis

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 253.625.139.600 untuk program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2026/2027.

Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini menambah 63 sekolah swasta yang masuk dalam program tersebut. Jadi, total terdapat 103 sekolah swasta yang digratiskan di DKI Jakarta.

Dari 103 sekolah tersebut, diproyeksikan jumlah peserta didik mencapai 23.694 siswa.

“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp 253.625.139.600,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/4).

Nahdiana menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tidak sembarangan dalam menyeleksi sekolah swasta yang masuk dalam program ini.

Nahdiana lantas memerinci beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain memiliki izin pendirian, Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdata pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional.

Lalu, telah menyampaikan data pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sesuai kondisi riil di Satuan Pendidikan Swasta per triwulan pada tahun berjalan.

Kemudian, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan, menjadi penerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus, dan tidak termasuk ke dalam satuan pendidikan kerja sama atau sistem penerimaan murid baru bersama.