Pemprov DKI Jakarta Rekayasa Lalu Lintas saat HUT ke-80 TNI
jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas saat perayaan HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10) nanti.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo meminta agar pengguna jalan menghindari sejumlah ruas jalan yang berada di sekitar lokasi acara.
Syafrin pun mengimbau supaya masyarakat menggunakan Transjakarta karena beroperasi normal.
“Namun, bus Transjakarta agar menyesuaikan pengaturan lalu lintas petugas di lapangan pada saat kegiatan HUT TNI ke 80 berlangsung," ucap Syafrin, pada Jumat (3/10).
Berikut daftar rekayasa lalu lintas yang disiapkan:
1. Lalu lintas dari Barat (RS. Budi Kemuliaan) menuju Timur (Gambir) dapat melalui jalan Abdul Muis - Jalan Majapahit - Jalan Juanda - Jalan Pos - Jalan Gedung Kesenian - Jalan Lapangan Banteng Utara - Jalan Lapangan Banteng Barat - Jalan Pejambon dan seterusnya.
2. Lalu Lintas dari Timur (Tugu Tani) menuju Timur (RS Budi Kemuliaan) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Selatan sisi Selatan - Jalan Agus Salim - Jalan Kebon Sirih - Jalan Abdul Muis dan seterusbta atau dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur - Jalan Perwira- Jalan Katedral - Jalan Veteran- Jalan Suryapranoto dan seterusnya.
3. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju ke Selatan (Tanah Abang) dapat menggunakan Jalan Suryopranoto - Jalan Balikpapan - Jalan Cideng Timur dan seterusnya.
