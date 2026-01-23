menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pemprov DKI Optimalkan Pompa Mengatasi Banjir Jakarta

Pemprov DKI Optimalkan Pompa Mengatasi Banjir Jakarta

Pemprov DKI Optimalkan Pompa Mengatasi Banjir Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Warga membantu pengendara sepeda motor yang mogok saat menerobos banjir di Jalan Daan Mogot, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Banjir setinggi 50-60 cm akibat hujan berintensitas tinggi serta buruknya sistem drainase tersebut membuat sejumlah kendaraan mogok dan lalu lintas terganggu. ANTARA FOTO/Ika Maryani/tom

jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memaksimalkan operasional unit-unit pompa permanen (stasioner) dan pompa bergerak (mobile) di lokasi-lokasi terdampak banjir akibat curah hujan sangat lebat hingga ekstrem yang diprediksi masih terjadi hari ini dan beberapa waktu ke depan.

"Pompa bergerak digunakan untuk menjangkau lokasi banjir yang tidak terlayani pompa permanen," kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Nugraharyadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/1/2026).

Pemprov DKI Optimalkan Pompa Mengatasi Banjir JakartaPetugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta atau pasukan biru mengoperasikan pompa di kawasan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (22/1/2026) untuk mempercepat proses surut air. ANTARA/Instagram/@dinas_sda

Baca Juga:

Saat ini terdapat 668 unit pompa permanen di 243 lokasi dan 536 unit pompa bergerak di lima wilayah administrasi Jakarta.

Selain pompa, Dinas SDA DKI juga menyiagakan personel (pasukan biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir rob di pesisir Jakarta.

"Terdapat kurang lebih 3.880 personel pasukan biru yang disiagakan di lapangan sebagai langkah mitigasi banjir," kata dia.

Baca Juga:

Serangkaian upaya mitigasi ini diharapkan efektif mengatasi genangan akibat cuaca ekstrem di kawasan-kawasan yang terdampak.

Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan operasional pompa permanen dan mobile mengatasi banjir yang melanda ibu kota.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI