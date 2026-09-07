Pemprov DKI Semprotkan Water Mist untuk Mitigasi Sebaran Abu Gunung Anak Krakatau

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyemprotan water mist secara serentak di lima wilayah Jakarta, pada Minggu (6/9).

Hal itu sebagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan mengantisipasi sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan penyemprotan water mist dilakukan untuk membantu mengendalikan debu dan partikulat di udara sekaligus menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

“Water mist ini merupakan langkah preventif untuk membantu mengendalikan debu atau partikulat yang ada di udara, sekaligus menjaga kualitas udara di ruang-ruang aktivitas masyarakat,” ucap Uus.

Menurut dia, meskipun secara geografis Jakarta berada cukup jauh dari Gunung Anak Krakatau, Pemprov DKI tetap mengambil langkah antisipasi sejak dini.

Sebaran abu vulkanis dilaporkan dapat dirasakan hingga kawasan Monas.

“Kami memilih melakukan langkah antisipasi sejak dini sambil terus memantau informasi dan perkembangan kondisi di lapangan,” tuturnya.

Uus menegaskan, pelaksanaan water mist bukan berarti seluruh wilayah Jakarta telah terdampak abu vulkanis.