Pemprov DKI Siapkan Lahan Baru untuk Makam, tetapi Baru Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus memindahkan warga yang tinggal di area pemakaman ke rumah susun (rusun).

Pemprov juga sudah menyiapkan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan makam di ibu kota.

"Yang sekarang dilakukan adalah memindahkan warga yang tinggal di TPU (Tempat Pemakaman Umum). Sampai hari ini, memang sementara baru dilakukan itu, tetapi Pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan lahan-lahan baru (untuk pemakaman)," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Rabu.

Dia pun mengakui saat ini, persoalan kekurangan lahan makam memang masih terjadi di Jakarta.

Untuk itu, pihaknya memindahkan warga yang tinggal di area TPU ke sejumlah rumah susun (rusun) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dari pemindahan tersebut, ruang untuk pemakaman di TPU yang ada diharapkan dapat bertambah.

Tak hanya itu, Pramono mengatakan pihaknya juga melakukan pemakaman dengan metode tumpang tindih. Tentunya, hal itu dilakukan atas izin warga maupun keluarga serta pewaris.

Kendati demikian, dia belum memaparkan lokasi terkait lahan baru yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.