Pemprov DKI Tanggung Biaya Pengobatan Korban Tertabrak Mobil MBG di SDN 01 Kalibaru

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung biaya pengobatan pada korban yang tertabrakb mobil MBG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

“Saya sudah menyampaikan kepada dua direktur RSUD, serta kepada kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahwa seluruh biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta,” Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjenguk para korban di RSUD Koja, Kamis (11/12).

Eks sekretaris kabinet itu mengatakan ada 21 korban yang saat ini sedang menjalani perawatan intensif.

Perincianya, lima korban dirawat di RSUD Koja, terdiri atas satu guru dan empat siswa. Sebanyak enam korban lainnya dirawat di RSUD Cilincing. Sementara, sepuluh korban lainnya masih menunggu keterangan lebih lanjut.

“Mudah-mudahan tidak ada kondisi yang lebih parah. Saya betul-betul berdoa, dan saya telah memerintahkan direktur RSUD Koja serta RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan terbaik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan bahwa mobil MBG yang menabrak para pelajar di SDN 01 Kalibaru itu sebenarnya setiap hari mengantar makanan ke lokasi tersebut.

"Namun, karena sopirnya berganti dan pintu sekolah sedang tertutup, kendaraan masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, sehingga menabrak murid dan guru yang berada di sana,” lanjutnya. (mcr4/jpnn)