Pemprov DKI Tegaskan Sinergi Lanjutan Visi Jakarta dengan LDII

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jakarta menggelar musyawarah lima tahunan untuk mengevaluasi program kerja sekaligus memilih pemimpin dan kepengurusan baru periode 2025-2030.

Acara yang mengangkat tema ‘Meningkatkan Kualitas SDM Profesional Religius untuk Mewujudkan Kota Global dan Berbudaya’ itu digelar di Grand Ballroom Minhaajurrosyidin pada Kamis (9/10).

Sekitar 431 peserta yang menghadiri muswil tersebut turut mengundang Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kesbangpol DKI Jakarta, Forkopimda, serta pengurus DPW, DPD berikut Ketua PC, PAC LDII se-DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili Askesra Setda Prov DKI, Ali Maulana Hakim menggantikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka acara saat itu mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas terselenggaranya muswil tersebut.

Lewat acara itu, dia berharap kepengurusan baru berjalan lebih baik dan sinergi lebih lanjut, dalam rangka kemajuan LDII sebagai lembaga dakwah yang menjalankan 8 program prioritas pengabdian.

Menurutnya program kerja LDII sudah sesuai tema dan sinergi dengan Pemda, yakni menghadapi tantangan yang Jakarta hadapi seperti keberagaman dan dinamika kota yang luar biasa.

"Masih perlu kita syukuri situasi Jakarta saat ini sudah kondusif dan begitu cepat recovery,” kata Ali Maulana Hakim dalam keterangan resmi.

Selain itu, menurutnya, orientasi Jakarta sebagai kota global dan daerah khusus yang inklusif dan berbudaya.