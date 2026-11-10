Pemprov DKI Usul Ali Sadikin hingga Hoegeng untuk Dapat Gelar Pahlawan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2026 mengusulkan tiga nama tokoh untuk diberi gelar Pahlawan Nasional.

Ketiga nama tokoh tersebut adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen KKO (Purn) Ali Sadikin, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, serta sastrawan dan budayawan Sutan Takdir Alisjahbana.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, pada Selasa (10/11).

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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ketiga tokoh tersebut memiliki rekam jejak panjang serta jasa luar biasa bagi Jakarta maupun Indonesia.

“Yang nantinya pada hari ini, tepat tanggal 10 November tahun 2026, atas usulan rekomendasi Pemerintah DKI Jakarta, negara secara resmi akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh besar Jakarta yang memiliki rekam jejak yang panjang, dedikasi, jasa yang luar biasa bagi Jakarta dan juga bagi Indonesia,” ucap Pramono.

Pramono kemudian menjelaskan kontribusi masing-masing tokoh yang dinilai layak mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara tersebut.

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Salah satunya Ali Sadikin yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode.

Menurut dia, kiprah Ali Sadikin tidak hanya tercatat selama memimpin Ibu Kota, tetapi juga melalui pengabdiannya kepada bangsa dan negara.