Pemprov & DPRD Malut Dukung PT Smart Marsindo Bangun SMA di Pulau Gebe

jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - Rencana PT Smart Marsindo membangun SMA di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi.

Dukungan ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, Ketua DPRD Ikbal Ruray, anggota Komisi III DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Malut, Asisten III Bupati Halteng, Husain Ali, Kabag Organisasi Risky Hasyim, staf aset Pemda Halteng, serta perwakilan PT Smart Marsindo.

Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa pembangunan SMA di Pulau Gebe dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan menengah di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan para pelajar di Gebe agar dapat menempuh pendidikan dengan fasilitas memadai tanpa harus meninggalkan daerah asal.

Wagub Malut bersama Ketua DPRD menekankan pentingnya percepatan realisasi pembangunan, mengingat dampak positifnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Komitmen PT Smart Marsindo dinilai sebagai langkah nyata yang jarang ditempuh oleh perusahaan lain di sektor tambang yang telah beroperasi di Malut.

Dukungan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi harapan agar langkah serupa dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain demi memajukan pendidikan di daerah.

Rencana pembangunan ini telah memiliki jadwal pasti, karena dijadwalkan pada 3 September 2025 nanti akan dilakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya konstruksi.

Pemerintah Kabupaten Halteng pun telah menyiapkan lahan seluas dua hektare untuk lokasi pembangunan, dan tidak menutup kemungkinan area tersebut akan diperluas jika kebutuhan pengembangan sekolah meningkat di masa mendatang.

Direktur PT Smart Marsindo, Jilly R. Lumankun menegaskan kesiapan pihaknya menjalankan semua keputusan yang telah diambil bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Halmahera Tengah.