Pemprov Jabar Bakal Beli Radar Pendeteksi Bencana, Dedi Mulyadi: Selama Ini Ternyata Enggak Punya

jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membeli radar atau alat pendeteksi bencana, sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi cuaca ekstrem yang sedang melanda kota/kabupaten di Jabar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengakui bahwa pemprov sampai saat ini belum memiliki radar khusus, sementara bencana alam banyak terjadi di pengujung tahun. Oleh karena itu, keberadaan radar tersebut penting untuk melakukan deteksi dini potensi bencana di daerah tersebut.

"Mudah-mudahan lelangnya bisa dilakukan secepatnya. Di 2026 kami Pemda Jabar itu memiliki radar, karena selama ini enggak punya radar ternyata," kata Dedi seusai apel siaga bencana di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11).

Menurut Dedi, radar itu akan dibeli dengan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jabar. Adapun nantinya radar bakal dioperasikan secara penuh oleh BMKG untuk mendeteksi potensi peristiwa kebencanaan di wilayah Jabar.

"Nah, kami akan memiliki radar dibiayai Pemda Jabar dan teknisnya dari BMKG, sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena situasi," ungkap Dedi.

Mantan bupati Purwakarta itu mengeklaim rencana pembelian radar menggunakan APBD Provinsi Jabar ini sudah dihitung dan dipertimbangkan dengan baik.

"Semua ini berasal dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mana kami melakukan realokasi dengan tepat, belanja dengan tepat, penghitungan dengan tepat. Walaupun ada pemotongannya juga,tepat saya lihat," katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menilai seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan kebencanaan selalu ramai setelah bencana itu datang. Menurutnya, hal itu bisa diminimalisasi dengan proses mitigasi yang kuat.