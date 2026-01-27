Pemprov Jabar Gelontorkan Rp340 Juta untuk Korban Longsor Cisarua KBB

jpnn.com, CISARUA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan anggaran sebesar Rp340 juta untuk 34 Kepala Keluarga (KK) korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Masing-masing kepala keluarga mendapatkan uang sebesar Rp10 juta dan sudah diserahkan langsung oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, saat menyambangi pengungsian warga terdampak longsor pada Minggu (25/1).

"Sudah saya bagikan kan pada semuanya, ada 34 KK sudah diberi. Kita sudah ngeluarin Rp340 juta," kata Dedi Mulyadi saat ditemui di lokasi longsor, Selasa (27/1).

Kemudian, pihaknya juga sudah menyalurkan bantuan untuk 134 KK yang tidak terdampak langsung oleh longsor, tetapi mereka tetap ikut mengungsi karena khawatir akan adanya potensi longsor susulan.

"Kemudian ada yang 134 warga, yang waktu itu kumpul. Itu juga kita sudah kasih Rp1 juta per kepala keluarga," ujarnya.

Adapun sampai saat ini, pemerintah belum mendapatkan lahan baru untuk relokasi warga terdampak longsor yang terjadi pada Sabtu (27/1).

Pihaknya meminta semua agar fokus terhadap proses evakuasi.

"Bencananya juga baru hampir seminggu. Maksudnya kami harus dapatkan sekarang. Ya tenang saja, nanti kami cari tempat untuk melakukan relokasi. Saya kan sudah biasa menangani yang seperti ini," pungkasnya.(mcr27/jpnn)



