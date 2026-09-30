Pemprov Jabar Minta Proyek Pusat Data AI Jatiluhur Disetop Sementara

jpnn.com, BANDUNG - Pembangunan pusat data berbasis artificial intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dihentikan sementara.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta pembangunan proyek berskala besar tersebut tidak dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan perizinan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terpenuhi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Adi Komar mengatakan penghentian dilakukan setelah Pemprov Jabar melakukan pengecekan terhadap sejumlah proses pembangunan.

Menurutnya, AMDAL dan PBG proyek tersebut masih dalam proses di Kabupaten Purwakarta.

"Jadi, kemarin setelah ditinjau ya, karena memang masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, maka pengerjaan proyeknya kemarin dihentikan dulu. Dihentikan dulu sementara ya sambil diproses," kata Adi saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).

Pemprov Jabar, kata Adi, tetap mendukung investasi pusat data tersebut. Namun, pembangunan harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, terlebih proyek itu memiliki skala cukup besar.

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Selain persoalan perizinan, Pemprov juga memastikan operasional pusat data AI tersebut nantinya tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian yang mengandalkan pasokan dari Waduk Jatiluhur.

"Tentunya Pemprov Jabar mendukung pembangunan yang ada. Namun ada beberapa hal yang kita juga concern terhadap kaidah-kaidah dan pemenuhan ketentuan yang berlaku karena ini kan skalanya cukup besar ya," ucapnya.