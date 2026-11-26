jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menanggung biaya pemulangan jenazah dan menjamin pendidikan anak dari Krisnanto, 33, PMI asal Sukajadi, Kota Bandung, yang meninggal di Polandia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dana untuk memulangkan jenazah Krisnanto ke Indonesia.

Namun, Pemprov Jawa Barat saat ini masih menunggu penyelesaian administrasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia.

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"Dari sisi pendanaan, kami sudah siap untuk mengirimkan (untuk proses pemulangan Krisnanto). Namun, KBRI masih mengurusnya," kata Dedi di Bandung, Kamis (26/11/2026).

Dedi memastikan Pemprov Jawa Barat menanggung seluruh biaya pemulangan jenazah tersebut tanpa membebani keluarga. Anggaran sebesar Rp152 juta sudah dialokasikan secara penuh oleh Pemprov Jawa Barat.

"Semua dari Pemprov Jawa Barat, senilai Rp152 juta," ujarnya.

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Terkait kepastian waktu kepulangan jenazah menuju tanah air, Dedi menyebut urusan administratif masih berjalan di pihak kedutaan.

Pemerintah masih menunggu rincian resmi serta tujuan pembayaran dari perwakilan Indonesia di luar negeri.