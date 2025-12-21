Pemprov Jakarta Menggelar Pasar Kreatif Natal 2025 di Taman Lapangan Banteng

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi Jakarta menggelar Pasar Kreatif Natal 2025 di Taman Lapangan Banteng, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Pasar Kreatif Natal merupakan bagian dari rangkaian perayaan Natal di lingkungan Pemprov DKI yang dipersembahkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Perayaan ini telah dimulai sejak pembukaan atau kick off Christmas Carol Kolosal pada Kamis (11/12). Pada 20-21 Desember, kita mengadakan Pasar Kreatif Natal, kemudian pada Selasa (23/12) kembali selenggarakan Christmas Carol Kolosal Volume II," ujar Ketua Panitia Natal Pemprov Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/12).

Dia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pemprov Jakarta dalam menyemarakkan perayaan Hari Raya Natal bagi umat Kristiani serta masyarakat Jakarta pada umumnya.

Pasar Kreatif Natal 2025 menyuguhkan beragam kegiatan menarik, seperti talkshow bersama Dodit Mulyanto, Wavi Zihan, Fajar Martha, dan Sunar Samtani; dan acara Jakarta Art House serta kegiatan nonton bareng film Tanda Tanya karya Misbar Kota.

Menurut Michael, Pasar Kreatif Natal ini juga menghadirkan 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menawarkan beragam produk lokal, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, hingga suvenir bertema Natal.

Dinas Parekraf DKI Jakarta juga menyelenggarakan Jakarta Park Voices Competition yang memperebutkan Piala Gubernur DKI Jakarta.

Kompetisi tersebut diikuti peserta dari kategori anak-anak, remaja, hingga dewasa dengan membawakan lagu bertema Natal.