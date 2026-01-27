Pemprov Jakarta Pastikan Pembangunan Embung di Cakung Barat Dimulai 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan pembangunan embung dan penataan drainase di Kawasan Terpadu Cakung Barat akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026.

Humas Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Royhan menyebutkan proyek ini menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur pengelolaan air guna mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta Timur.

"Rencana pembangunan embung dan penataan drainase di Kawasan Terpadu Cakung Barat akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026," kata Royhan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan kepastian ini sebagai tindak lanjut atas permohonan informasi publik yang diajukan melalui portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta pada 27 November 2025 dengan Nomor Register 25-3780-111.

Royhan menjelaskan pembangunan embung tersebut akan dilaksanakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur, mencakup pembangunan fasilitas embung sekaligus penataan sistem drainase di sekitar kawasan Cakung Barat.

"Pembangunan embung dan penataan drainase ini ditujukan untuk mendukung infrastruktur pengelolaan sumber daya air serta menekan potensi banjir yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi," ungkapnya.

Menurut dia, pengembangan Kawasan Terpadu Cakung Barat dirancang secara menyeluruh agar fungsi embung dan sistem drainase dapat terintegrasi secara optimal dan memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian banjir.

Seiring dengan rencana tersebut, DPRD Jakarta melalui Komisi D yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup dinilai memiliki peran strategis dalam pengawasan dan percepatan realisasi proyek.