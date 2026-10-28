Pemprov Jateng Bakal Menindak Tegas ASN Terbukti Terlibat Judi Online

jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menindak tegas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat praktik judi online. Langkah itu merupakan komitmen Pemprov Jateng memperkuat upaya pemberantasan judol.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan penanganan judi online perlu dilakukan secara kolaboratif karena persoalan tersebut telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan ASN.

Soemarno mengatakan Pemprov Jateng akan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menelusuri ASN yang terlibat judol.

Baca Juga: Sekda Jateng Bakal Tindak Tegas ASN Terlibat Judi Online

"Untuk langkah selanjutnya, apakah melalui pakta integritas atau sanksi, tentu harus mengikuti aturan hukum disiplin ASN," kata Soemarno saat pembukaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengentasan Konten Negatif Perjudian Daring di Provinsi Jawa Tengah, bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Semarang, Rabu (28/10),

Soemarno mengatakan bahwa penanganan terhadap ASN menjadi salah satu langkah awal yang perlu dilakukan secara serius. Sebagai aparatur negara, ASN diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menaati aturan dan menghindari praktik perjudian daring.

Soemarno juga berharap pemerintah pusat memberikan dukungan melalui pendampingan, asesmen, dan penguatan koordinasi agar langkah penanganan di Jateng makin efektif.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informatika Kemenko Polkam Eko Dono Indarto mengatakan kunjungan ke Jateng merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menekan praktik judi online.

Menurut dia, persoalan judi online berdampak luas, mulai dari kehidupan pribadi, rumah tangga, hingga lingkungan kerja sehingga, seluruh elemen masyarakat perlu bergerak bersama untuk mencegah makin meluasnya keterlibatan masyarakat.