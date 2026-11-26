jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk turut memberantas narkoba, penipuan daring di wilayahnya melalui berbagai program.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 601,7 ton dan pengungkapan penipuan daring jaringan internasional yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 26 November 2026.

Luthfi mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba maupun penipuan online jaringan internasional.

Sebab, dua kejahatan tersebut telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda, masyarakat secara umum, serta bangsa dan negara.

"Saya mengapresiasi aparat penegak hukum (Polri dan BNN). Kolaborasi yang sama juga akan terus kita lakukan di tingkat provinsi," kata dia.

Dia mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Luthfi telah menegaskan komitmennya untuk mendukung segala bentuk upaya pemberantasan narkoba di wilayahnya baik berupa penindakan maupun memperkuat pencegahan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, desa, dan komunitas masyarakat.

Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2026 telah memberikan hibah sebesar Rp1,5 miliar kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.