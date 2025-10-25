Pemprov Jateng Dapat Apresiasi Pusat Lewat Bantuan Alat Deteksi TBC Portable

jpnn.com, BANJARNEGARA - Program dokter spesialis keliling (Speling) pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuai apresiasi dari pemerintah pusat.

Atas keberhasilannya menjalankan program tersebut, Pemprov Jateng mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa alat portable pemeriksaan Tuberkolosis (TBC). Alat tersebut untuk menunjang operasional program Speling.

“Pemerintah pusat mengapresiasi Jawa Tengah dengan memberikan bantuan alat portable pemeriksaan TBC," kata Taj Yasin, Wakil Gubernur Jateng, saat memberikan sambutan pada Peletakan Batu Pertama Gedung Darussalam Rumah Sakit Islam Banjarnegara, Sabtu, 25 Oktober 2025.

Dikatakan dia, alat tersebut dioperasikan dengan baterai, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Dengan adanya alat tersebut, diharapkan mempercepat penannganan TBC kepada masyarakat.

Menurut Taj Yasin, perosoalan TBC di Jateng butuh perhatian serius. Pemprov Jateng terus melakukan tracing (pelacakan) dan pengobatan penyakit ini agarsegara tuntas.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin mengapresiasi pendirian Gedung Darussalam yang akan meningkatkan fasilitas Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Dengan letaknya yang strategis, warga di sekitar Banjarnegara tidak perlu jauh-jauh sampai ke Purwokerto.

Gedung yang berada di atas lahan seluas 6.400 meter persegi tersebut akan didirikan menjadi bangunan menjadi lima lantai. Terdiri atas layanan ICU, PICU, NICU, perinatologi, IRNA standar KRIS, dan kamar operasi.

"Semoga pembangunan gedung yang lebih modern, nyaman dan representatif dapat menunjang pelayanan yang optimal untuk masyarakat. Bangunan ini nantinya bukan hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga akan menjadi pusat pendidikan dan penelitian medis," pungkas Gus Yasin.