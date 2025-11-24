Pemprov Jateng Fokus Wujudkan Swasembada Pangan pada 2026, Berikut 14 Program Penunjangnya

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan fokus untuk mewujudkan swasembada pangan pada APBD tahun 2026.

Hal itu untuk meneguhkan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna bersama DPRD Jateng dengan agenda Penjelasan Gubernur Atas Raperda Rancangan APBD 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung Berlian Kota Semarang pada Senin, 24 November 2025.

“Dari program tersebut, struktur rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp23,74 triliun, Belanja Daerah Rp24,15 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp 414,5 miliar," kata Taj Yasin.

Untuk mewujudkan swasembada pangan, Pemprov Jateng akan melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Selain itu penguatan infrastruktur yang mendukung kontinuitas produksi pangan.

"Serta penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan," kata Taj Yasin.

Pun demikian, lanjut dia, Pemprov Jateng tetap memperhatikan keselarasan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Adapun untuk mewujudkan Jateng sebagai penumpu pangan nasional, setidaknya ada 14 program dan kegiatan penunjang yang akan dilaksanakan pada 2026, yaitu: